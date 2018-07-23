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الإثنين، 23 يوليه 2018 11:27 م
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محافظة كفر الشيخ توقع بروتوكول مع 4 جامعات لتقديم خدمة طبية نموذجية

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:55 م
محافظة كفر الشيخ توقع بروتوكول مع 4 جامعات لتقديم خدمة طبية نموذجية محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن القطاع الصحى شهد تطوراً كبيراً، حيث تم افتتاح مستشفى كفر الشيخ الجامعى بتكلفة 400 مليون جنيه ومستشفى سيدى غازى وبرج البرلس المركزى بتكلفة 400 مليون جنيه، وأن مستشفيات بلطيم وقلين المركزى جاهزين للافتتاح، فضلاً عن انشاء مستشفى بيلا المركزى وطرح إنشاء مستشفى الرياض المركزى وبناء وحدات صحية جديدة وإنشاء المستشفى التخصصى للأطفال بتكلفة 450 مليون جنيه، لرفع كفاءة القطاع الصحى، وذلك بالتزامن مع تدريب الأطباء وتوفير هيئة تمريض وفتح مدارس جديدة للتمريض لخدمة أبنائنا.

 

وقال المحافظ، فى بيان له اليوم الاثنين، إنه وافق على مشروع بروتوكول مع كليات الطب بـ 4 جامعات وهى "جامعة كفر الشيخ وطنطا والمنصورة والإسكندرية"، للارتقاء بالخدمات الصحية بالمستشفيات العامة بالمحافظة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات فى جميع التخصصات خلال هذا الأسبوع ثم بدأ التنفيذ مباشرة، للنهوض بالخدمة العامة والتدريب المستمر لأطباء تلك المستشفيات وتبادل الخبرات بين أطبائها وأساتذة الكليات، على أن تتحمل وزارة الصحة العبء المالى للتخفيف عن كاهل المرضى. وللارتقاء بالخدمة الصحية بمستشفيات التكامل والوحدات الصحية الريفية، تم اقتراح عمل جدول اسبوعى للاستشاريين والأخصائيين بالمستشفيات العامة بالمحافظة بمختلف تخصصاتهم، بواقع 3 أيام أسبوعياً بخلاف أيام تواجدهم بالمستشفى العام بحيث يقضى يوم بكل وحدة صحية.

 

أضاف المحافظ أنه سيتم تخصيص أو إنشاء صيدلية حرة بكل مستشفى أو وحدة صحية تؤجر بالمزاد العلنى ويخصص عائد الإيجار بالكامل لأعمال الصيانة والتطوير بالمستشفى أو الوحدة الصحية، على أن يتضمن العقد إلزام الصيدلى بخصم 5% على الأقل من سعر الدواء والمستلزمات الطبية لصالح المريض.


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