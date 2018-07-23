محاسب بشركة أدوية يستولى على مليون جنيه ويزعم سطو مجهولين عليها بوسط البلد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة السطو على شركة لتجارة الأدوية بمنطقة وسط البلد، والاعتداء على محاسب الشركة بالضرب، وسرقة مبلغ مليون جنيه، حيث تبين أن محاسب الشركة وراء الاستيلاء على الأموال، والادعاء بسرقتها، وذلك بالاشتراك مع صديقه الذى يمر بضائقة مالية، فتم ضبطهما، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغا من "نهى أ ع" 27 سنة، دكتور صيدلى، بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، و"طلعت م ح" 30 سنة، محاسب بالشركة، ومصاب بجروح سطحية بساعد اليد اليمنى اليسري، حيث قررت الأولى بأنها أثناء تواجدها بمقر الشركة توجهت لشراء بعض المستلزمات وعقب عودتها فوجئت بالثانى فى حالة إغماء ملقى بأرض المكتب عمله وبه الإصابات، وتلاحظ بعثرة محتويات المكتب.

وبسؤال الثانى أيد ما جاء بأقوال الأولى، وأضاف أنه أثناء تواجده بمقر الشركة عمله بمفرده عقب توجه الأولى لشراء بعض المستلزمات، وأثناء قيامه بحصر المبالغ المالية، التى تم تحصيلها من عملاء الشركة تمهيداً لوضعها داخل الخزينة فوجئ بدخول شخص مجهول تعدى عليه بالضرب على رأسه، مما أدى إلى سقوطه أرضاً وفقد الوعى وعقب إفاقته اكتشف سرقة مبلغ 1.035.000 جنيه.

ومن خلال التحريات لم يستدل على صحتها وبمناظرة إصابة المبلغ الثانى تبين أنها مفتعلة، وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه، عدل عن أقواله واعترف باختلاقه الواقعة، وقرر أن صديقه "أحمد إ ع" 37 سنة، صاحب صيدلية، يمر بضائقة مالية وطلب منه مساعدته فى الخروج منها، فاتفقا على الاستيلاء على أموال الشركة، والادعاء بسرقتها بالإكراه، واقتسام المبالغ المالية المستولى عليها فيما بينهما، وتنفيذا لذلك حضر المتهم الثانى لمكان الواقعة بناء على اتفاق سابق بينهما وأحدث إصابة المجنى عليه بالرأس باستخدام زجاجة مياه غازية واستولى على مبلغ 750 ألف جنيه وانصرف.

وأضاف المتهم الأول بادعائه سرقة مبلغ 1.035.000 جنيه على خلاف الحقيقة حتى يتسنى له الاستيلاء على باقى المبلغ لاحقاً عقب توريده من عملاء الشركة ولعدم كشف مخططه قام بإثبات توريده فعلياً على البرنامج الإلكترونى لحسابات الشركة، وأقر بإحداث الجروح السطحية بساعد يديه اليمنى واليسرى بنفسه باستخدام أستيك ساعة اليد الخاصة به، وأمكن بإرشاد المتهم المضبوط استدراج المتهم الهارب وضبطه بمنطقة وسط المدينة، وبمواجهته بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشاده عن المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.