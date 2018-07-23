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الإثنين، 23 يوليه 2018 05:19 م
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مجهولون يسرقون صندوق التبرعات وعداد الكهرباء وخلاط مياه من مسجد بالأقصر

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:17 م
مجهولون يسرقون صندوق التبرعات وعداد الكهرباء وخلاط مياه من مسجد بالأقصر مسجد - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أقدم مجهولون على سرقة صندوق التبرعات وعداد كهرباء وخلاط مياه من مسجد الرفاعى بمنطقة الكرنك شمالى مدينة الأقصر، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

والبداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مديرية الأوقاف يفيد بتعرض مسجد الرفاعى بمنطقة الكرنك للسرقة بمعرفة مجهولين، حيث اكتشف عمال المسجد سرقة صندوق جمع التبرعات وعداد الكهرباء وخلاط مياه، فتم تحرير محضر بالواقعة وجارى البحث عن مرتكبى الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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