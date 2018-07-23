لطلاب المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة بالطب البيطرى والتمريض والهندسة والحاسبات

وائل ربيعى

يتبقى أمام طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب الشعبة الهندسية، كما يوجد أيضا أماكن شاغرة بمعظم كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى جامعات الجمهورية.

كما يتبقى أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بكليات الطب البيطرى والتمريض، كما أن هناك أماكن شاغرة بكليات العلوم والفنون التطبيقية والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار لطلاب الشعبتين العلمية "علمى علوم ورياضة".

ولطلاب الشعبة الأدبية يتبقى أماكن خالية فى كليات التجارة والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والتربية بكل شعبها.