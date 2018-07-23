video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة بالطب البيطرى والتمريض والهندسة والحاسبات

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:00 ص
لطلاب المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة بالطب البيطرى والتمريض والهندسة والحاسبات التنسيق - أرشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق
يتبقى أمام طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب الشعبة الهندسية، كما يوجد أيضا أماكن شاغرة بمعظم كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى جامعات الجمهورية.
 
كما يتبقى أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بكليات الطب البيطرى والتمريض، كما أن هناك أماكن شاغرة بكليات العلوم والفنون التطبيقية والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار لطلاب الشعبتين العلمية "علمى علوم ورياضة".
 
ولطلاب الشعبة الأدبية يتبقى أماكن خالية فى كليات التجارة والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والتربية بكل شعبها.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتيجة تنسيق 2018.. زيادة الأعداد تتسبب فى ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة.. 98.04% حد أدنى للطب و97.8% للأسنان.. 97.68% لسياسة واقتصاد القاهرة و96.6% لإعلام القاهرة.. ألسن عين شمس 95.6%.. و94% لآثار القاهرة

تنسيق المرحلة الثانية 2018

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2018

تنسيق القبول بالجامعات

التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة