فى فنزويلا فقط.. عزف الموسيقى مقابل الأدوية للتخفيف من الأزمة الاقتصادية

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "بورتوفويو" الكولومبية، إن فى فنزويلا يعزفون الموسيقى مقابل الأدوية وليس الأموال، وذلك بسبب نقص الأدوية اللازمة للعديد من الأمراض المتفشية فى البلاد، فضلا عن نقص الأموال لدى العديد من الفنزويليين لشراء بعض الأدوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق موسيقى فنزويلى قام باتباع هذا النشاط الموسيقى مقابل الأدوية، لمساعدة المرضى الذين يصعب عليهم الحصول على الأدوية اللازمة بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد، وقامت بتنظيم حفلة موسيقية من موسيقى الروك والريجى والجاز مع الدخول المجانى.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم توزيع الأدوية التى تم تجميعها فى الحفلة التى عقدت السبت الماضى فى العاصمة كاراكاس، للمرضى الذين يعانون من نقص يصل إلى 85%، خاصة الأدوية المطلوبة لأمراض الفشل الكلوى والسرطان وفيروس نقص المناعة البشرية.

ووفقا لرافائيل اوزكتيجوى منسق منظمة "بروفيا" غير الحكومية، فقال "إننا نبتكر طرقا خلاقة لمواصلة حل للمشكلة التى تواجه المجتمع الفنزويلى فى مجال الصحة، مشيرة إلى أنه تم تجميع حوالى 2000 قرص، تم تجميعها خلال شهرين فى حملة تبرع فى مكتبة العاصمة.