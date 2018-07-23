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الإثنين، 23 يوليه 2018 03:38 م
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ضبط 509 مخالفات مرورية خلال حملة فى أسوان

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:52 م
ضبط 509 مخالفات مرورية خلال حملة فى أسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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تمكنت مباحث المرور بأسوان، من ضبط 509 مخالفات مرورية متنوعة، خلال حملة شنتها على الطرق السريعة والداخلية بالمحافظة، اليوم الإثنين، برئاسة العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور، والعقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

ففى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بالارتكاز الأمنى بمنطقة بلانة مركز شرطة دراو، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالات إيجابية لتعاطى مخدر "الحشيش والبانجو وأقراص مخدرة".

كما تم ضبط 2 سيارة، و5 توك توك بدون تراخيص، وتحرير 95 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 63 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 67  حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة.


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