ضبط 30 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 30 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

تمكنت الحملة من تحرير محضر فى مجال السلع التموينية، وتقليد العلامات التجارية، و9 محاضر فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، كما تم تحرير 3 محاضر فى مجال الأسواق وبيع بأزيد من السعر وامتناع عن البيع، و3 قضايا فى مجال عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين فى مجال السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

شنت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة لضبط كل المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى، والعمل على سيولة حركة المرور، وإزالة كل المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

أسفرت الحملة عن ضبط 272 قضية، تنوعت ما بين 75 إزالة فورية، و51 محضر إشغال طرق، و9 محضر نظافة وبيئة، و54 محضر لبائعين متجولين، و11 محاضر لفرش شاى، و27 محضر وصلات كهربائية، و30 محضر لإعلانات مخالفة.

كما تم رفع وإزالة 12 طن قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.