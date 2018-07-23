ضبط نجار لإدارته ورشة لتصنيع السلاح الأبيض فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط نجار يدير ورشه لصناعة الأسلحة البيضاء بمدينة الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة .

كانت وردت معلومات للرائد أسلام مقبل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، مفادها قيام المدعو "أحمد. ع" نجار بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بمنزله .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمنزله وبحوزته، صاروخين كهربائى ، و7 قطع سلاح أبيض، وسنجة، ومنشار أركت كهربائى، و2 سلاح أبيض جاهزين، سكين، ومنجل مشرشرة و2 جنزير، فرشاة مسننه، وقطعة خشبية بها أسطوانة معدنية مشرشره.

وبمواجهته، أقر باستخدام منزله مسرحا لتصنيع الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها، وترويجها على عملائه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7070 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .