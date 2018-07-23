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ضبط عاطلين ومنجد بحوزتهم بانجو وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:59 ص
ضبط عاطلين ومنجد بحوزتهم بانجو وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين والأقراص المخدرة، بقصد  الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من "محمد.م.ال"40 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته 150 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"محمد.ع.ع"26 عاما منجد ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته 2 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام و"محمد.س.غ"36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية  حال استقلاله السيارة رقم 153582 ملاكى الاسماعيلية بحوزته 20 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 20 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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