صور وفيديو.. السويس تحتفل بـ ثورة 23 يوليو بعروض أصغر فرقة فنون شعبية للأطفال

السويس- سيد نون

احتفلت محافظة السويس بذكرى ثورة 23 يوليو، بتقديم عروض فنية بقصر ثقافة السويس، وتم تدشين أول فرقة فنون شعبية للأطفال بالسويس تم إنشاؤها للحفاظ على تراث فرقة أولاد الأرض.

وقدمت فرقة "أحفاد ولاد الأرض للفنون الشعبية والتراثية " عروضا بقصر الثقافة بحضور محافظ السويس اللواء أحمد حامد وآمال حسين مدير عام الثقافة بمحافظة السويس، وهويدا أحمد مدير قصر ثقافة السويس وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأثنى المخرج والفنان محمد الجنايني، على موافقة محافظ السويس على إقامة مهرجان السويس الثانى لمسرح الطفل بالسويس، خاصة وأن المحافظة رصدت ميزانية له.

واكد محمد الجنايني، أن فرقة "أحفاد ولاد الأرض للفنون الشعبية والتراثية " قدمت عرضا يهدف إلى الحفاظ على تراثنا من أغانى المقاومة الشعبية لفرقة ولاد الأرض التى أسسها الراحل العظيم الكابتن غزالي ورفاقه.















