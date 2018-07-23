صور.. محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسر شهيدى الواجب بمركز مغاغة

كتب فريق المحافظات

قدم عصام البديوى، محافظ المنيا اليوم واجب العزاء لأسرة شهيدى الواجب من أبناء مركز مغاغة، حيث قدم العزاء لأسرة الشهيد كريم مصطفى يحيي، ابن قرية دهروط، والشهيد بيتر هانى ثابت، ابن قرية شارونة، واللذان استشهدا خلال أداء واجبهم الوطنى فى سيناء.

رافق المحافظ، العقيد أكرم علي، المستشار العسكرى للمحافظة، ومجدى نصر رئيس مركز مغاغة، وإسماعيل الفحام، رئيس مركز بنى مزار، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسره الشهيدين، داعيا المولى عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثنى من إرادة وقوة وعزيمة الشعب المصرى بأكمله على مواجهة تلك الأيادى الغادرة.



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء