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الإثنين، 23 يوليه 2018 02:56 م
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صور.. محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى للأب يونان شحاتة

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:26 م
صور.. محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى للأب يونان شحاتة جانب من اللقاء
القليوبية نيفين طه
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شهد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، الحفل الذى أقامته كنيسة السيدة العذراء الكاثوليكية بالخصوص للأب الدكتور يونان شحاتة بمناسبة مرور 25 عاما على رسامته وحضر الاحتفال السفير برونو موزارو سفير الفاتيكان بمصر والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر ورئيس مدينة الخصوص ووكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار الأب الدكتور يونان شحاتة فى كلمته إلى اقتدائه الدائم بأقوال وأوامر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، مؤكدا أن مصر سوف تتقدم وتزدهر بفضل جهود الرئيس السيسى فى خدمة مصر لرفعة شأنها.

وقد أعرب المحافظ عن خالص التهانى القلبية للأب الدكتور يونان شحاتة بمرور 25 عاما على رسامته على كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بالخصوص متمنيا له دوام الصحة والعافية مؤكدا على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.

واشار إلى أن الشعب المصرى دائما نسيج واحد، ويد واحدة، تعمل لرفعة الوطن، مؤكدا على أهمية أن تسود روح المحبة والتعاون والتسامح والإخلاص بين نسيج الأمة.

فى نهاية اللقاء أعرب الأخوة الأقباط عن عميق تهنئتهم وشكرهم للمحافظ على دعمه المستمر والذى يجسد الترابط والوحدة الوطنية الرائعة بين أبناء الوطن الواحد.

 

محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى (1)
محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى

 

محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى (2)
محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى

 

محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى (3)
محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى 

 

محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى (4)
محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى 

 


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