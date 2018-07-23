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صور.. تحرير 16 محضر مخالفات تموينية فى حمله بمدينة جهينه بسوهاج

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:46 ص
صور.. تحرير 16 محضر مخالفات تموينية فى حمله بمدينة جهينه بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بحملة تموينية تم خلالها تحرير 16 محضر لمخالفات تموينية متنوعة، بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطرى.

وذلك فى إطار خطة المحافظة للمرور على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع والمواد الغذائية واللحوم المعروضة بالأسواق، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات على الأسواق ومحلات الجزارة وأماكن تداول السلع الغذائية حفاظا على صحة وسلامة أهالى المحافظة.

ومن جانبه قال حازم ابو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان انه تم تنفيذ تعليمات المحافظ والقيام بحملة للمرور على المحلات التجارية والأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين والادارة البيطرية، والمتابعة الميدانية والتفتيش المالى والإداري، وقد أسفرت الحملة عن تحرير11 محضر عدم إعلان أسعار ،وتحرير 5 محاضر ذبح خارج السلخانة، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .

 

 

حملات تموينية علي الاسواق بجهينة (1)
حملات تموينية علي الاسواق بجهينة

 

حملات تموينية علي الاسواق بجهينة (3)
حملات تموينية علي الاسواق بجهينة 

 

حملات تموينية علي الاسواق بجهينة (5)
حملات تموينية علي الاسواق بجهينة 

 

حملات تموينية علي الاسواق بجهينة (6)
حملات تموينية علي الاسواق بجهينة 

 

حملات تموينية علي الاسواق بجهينة (7)
حملات تموينية علي الاسواق بجهينة 

 

حملات تموينية علي الاسواق بجهينة (8)
حملات تموينية علي الاسواق بجهينة 

 


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