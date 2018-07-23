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صور.. القنصلية المصرية فى سيدنى تحتفل بثورة 23 يوليو

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:44 م
صور.. القنصلية المصرية فى سيدنى تحتفل بثورة 23 يوليو القنصلية العامة بسيدنى تحتفل بثورة 23 يوليو
كتب- هاشم الفخرانى
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احتفلت القنصلية العامة المصرية بسيدنى بالذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو فى حضور القنصل العام ياسر عابد والقنصل ماهر بدر وأعضاء بالبرلمان الاسترالى منهم ناتالي و جون أجيك و ممثلين من الحكومة الاسترالية وممثلين  عن المجلس الاستشارى المصرى - الاسترالى فى مقدمتهم هانى عادل نائب رئيس المجلس .

 

الشيخ أحمد ريان وهانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى
الشيخ أحمد ريان وهانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى

 

نائب القنصل العام محمد فرغل و الممثل الاسترالي الشهير Damian De Montemas
نائب القنصل العام محمد فرغل و الممثل الاسترالي الشهير Damian De Montemas

 

كما حضر سفراء دول الولايات المتحدة و مالطا وسويسرا والعراق، فيما حرصت الكنيسة المصرية والأزهر الشريف على ارسال ممثلين لهما لحضور الاحتفالية ، وحضر كذلك الممثل الاسترالى الشهير Damian De Montema .

 

القنصل العام المصرى فى استراليا
القنصل العام المصرى فى استراليا

 

نيافة الحبر الانبا دانييل اسقف سيدني
نيافة الحبر الانبا دانييل اسقف سيدني

 

وقال القنصل العام لدى سيدنى السفير ياسر عابد أن ثورة 23 يوليو غيرت تاريخ مصر ، ولولاها ما شهدت مصر هذا التغيير الكبير من إصلاحات اقتصادية وزراعية .

 

القنصل هانى بدر وهانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى - الاسترالى
القنصل هانى بدر وهانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى - الاسترالى

 

وأضاف "عابد" أنه يشكر كافة المشاركين فى الحفل من مصريين وأجانب الذين تفضلوا بقطع مسافات طويلة من أجل المشاركة فى هذا الحفل.

 

جانب من حفل القنصلية بثورة 23 يوليو
جانب من حفل القنصلية بثورة 23 يوليو

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القنصل العام ياسر عابد




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