صور.. القنصلية المصرية فى سيدنى تحتفل بثورة 23 يوليو

كتب- هاشم الفخرانى

احتفلت القنصلية العامة المصرية بسيدنى بالذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو فى حضور القنصل العام ياسر عابد والقنصل ماهر بدر وأعضاء بالبرلمان الاسترالى منهم ناتالي و جون أجيك و ممثلين من الحكومة الاسترالية وممثلين عن المجلس الاستشارى المصرى - الاسترالى فى مقدمتهم هانى عادل نائب رئيس المجلس .



الشيخ أحمد ريان وهانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى



نائب القنصل العام محمد فرغل و الممثل الاسترالي الشهير Damian De Montemas

كما حضر سفراء دول الولايات المتحدة و مالطا وسويسرا والعراق، فيما حرصت الكنيسة المصرية والأزهر الشريف على ارسال ممثلين لهما لحضور الاحتفالية ، وحضر كذلك الممثل الاسترالى الشهير Damian De Montema .



القنصل العام المصرى فى استراليا



نيافة الحبر الانبا دانييل اسقف سيدني

وقال القنصل العام لدى سيدنى السفير ياسر عابد أن ثورة 23 يوليو غيرت تاريخ مصر ، ولولاها ما شهدت مصر هذا التغيير الكبير من إصلاحات اقتصادية وزراعية .



القنصل هانى بدر وهانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى - الاسترالى

وأضاف "عابد" أنه يشكر كافة المشاركين فى الحفل من مصريين وأجانب الذين تفضلوا بقطع مسافات طويلة من أجل المشاركة فى هذا الحفل.