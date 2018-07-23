صور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

تراقص السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى على أغنية تسلم الأيادى داخل سجون طرة بعد صدور قرار بالإفراج عن 683 سجينا.

وحملت الغارمات صور الرئيس عبد الفتاح السيسى وأطلقت الزغاريد ابتهاجا بالعفو الرئاسى قبل خروجهن من السجن.

وأقام قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حفلًا للسجناء المفرج عنهم بموجب عفو رئاسى، وبينهم عددًا من الغارمين والغارمات، وذلك بمقر مجموعة سجون طرة بضاحية المعادى.

وأفرج قطاع السجون عن 1626 سجين تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 334 لسنة 2018 بشأن الإفراج عن السجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وتم الافراج عن 765 سجينا إفراجا شرطيا، وتم الإفراج عن 683 من الغارمين.

وحضر الحفل اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء أشرف عز العرب مدير المباحث وعددًا من القيادات الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، بعددها الصادر السبت، بقرار يحمل رقم 334 لسنة 2018.

وسبق وأفرج قطاع السجون عن 690 من الغارمين والغارمات خلال فترة عيد الفطر المبارك.