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صور.. استرداد 22 فدانا من الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالإسماعيلية

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:26 م
صور.. استرداد 22 فدانا من الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالإسماعيلية جانب من الحملة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، عن أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمنطقة قرية "أم عزام" التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، تحت إشراف محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال الطحاوى مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والسيد الجمل نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، وعدد كبير من القيادات الأمنية وممثلى كافة الأجهزة المعنية وأجهزة حماية الأراضى وأملاك الدولة والإدرات الزراعية والمساحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك ضمن تنفيذ الموجة العاشرة من حملات إزالة التعديات، والتى استهدفت إزالة التعديات الواقعة على مساحة إجمالية قدرها 22 فدانا و12 قيراطًا من الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء فى صورة 4 حالات مبانى لمنازل غير مأهولة بالسكان بنطاق قرية الشروق.

 

وأسفرت نتائج تنفيذ الحملة، عن رفع وإزالة التعديات بالبناء بالمخالفة للقانون وإزالة 4 حالات مبانى بالطوب الأبيض، لعدد من المنازل وشبكات للرى بالخراطيم، وبعض الشتلات البسيطة، وتم تسويتها بمستوى سطح الأرض ومصادرة كافة نواتج الإزالة، وإزالة التعدى بالبناء على أرض من أملاك الدولة بالبناء بالمخالفة للقانون بمنطقة منشية ناصر، وخلف مركز البحوث الزراعية بإحدى توابع قرية أم عزام، وهى عبارة عن 6 حالات تعدى بالبناء.

 

أكد طاهر خلال الحملة، على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين، وذلك لاستكمال ملف استرداد أراضى الدولة استكمالا للموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ضرورة المضى قدما فى استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة، ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

المحافظ يتابع الحملة
المحافظ يتابع الحملة

 

إزالة مبانى مخالفة
إزالة مبانى مخالفة

 

أسوار أسمنتية بالأراضى الزراعية
أسوار أسمنتية بالأراضى الزراعية

 

السكرتير العام أثناء الحملة
السكرتير العام أثناء الحملة

 

إزالة التعديات على المبانى
إزالة التعديات على المبانى

 

 

 


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