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الإثنين، 23 يوليه 2018 11:31 ص
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صور.. إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمدينة البلينا بسوهاج

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:30 ص
صور.. إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمدينة البلينا بسوهاج جانب من الازالة
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بناحية المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان أن الوحدة المحلية قامت بحملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بناحية قرية السمطا التابعة لمجلس قروى بنى حميل، تم خلالها إزالة 3 حالات تعدى بمساحة 3 قراريط، وذلك بالاشتراك مع معدات الوحدة، وإدارة العمليات ، والأزمات ، وحماية الأراضى،بالتعاون مع قوات الأمن، وجارى أعمال المتابعة ورصد التعديات.

وشدد عبد المنعم، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

ازالات البلينا (1)

ازالات البلينا 

 

ازالات البلينا (2)
ازالات البلينا 

 

ازالات البلينا (5)
ازالات البلينا 

 


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