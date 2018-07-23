صور.. إجراءات أمنية مشددة بكندا بعد مقتل شخصين فى عملية إطلاق النار

كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

شهدت مدينة تورونتو الكندية، إجراءات أمنية مشددة، بعد حادث إطلاق نار وقع فجر اليوم الاثنين، أودى بحياة شخصين وإصابة 14 آخرين.

وفى وقت سابق، أعلنت الشرطة الكندية، مقتل شخصين فى حادث إطلاق النار فى مدينة تورونتو بشرق البلاد، حيث قالت الشرطة فى بيان لها، إن امرأة والمسلح قتلوا فى عملية إطلاق النار، وأصيب 14 آخرين بينهم فتاة فى حالة حرجة.

وأطلق رجل النار على المواطنين فى الحى اليونانى بمدينة تورونتو، ثم انتحر، قبل أن تصل قوات الشرطة لمحيط الحادث.



إجراءات أمنية مشددة بكندا بعد مقتل شخصين فى عملية إطلاق النار



الشرطة الكندية



انتشار أمنى



انتشار شرطة كندا فى المدينة الكندية



رجال الشرطة فى كندا



شرطى كندى



قوات الأمن فى موقع الحادث