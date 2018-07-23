صور.. أهالى قرية العوينة يصلّون بالشارع بسبب توقف أعمال حفر المسجد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رصدت عدسة "اليوم السابع" معاناة أهالى قرية العوينة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وتضررهم من أعمال حفر عميقة كأساسات المسد الرئيسى بالقرية والذى توقفت أعماله منذ 4 سنوات، بعد أن تعثر مقاول المشروع وتم سحب المشروع منه ولم يتم طرحه حتى الآن، مما تسبب فى تحول الموقع إلى مقلب قمامة ومنطقة غير آمنة تهدد حياة الأطفال والمواشى التى تسقط فيها وتسبب خسائر للمزارعين من اهالى القرية.

وعلى مدار السنوات الماضية يضطر أهالى القرية لاستخدام دار مناسبات لأداء الصلاة فيها نظرا لعدم وجود مسجد بالقرية، ومع تزايد عدد السكان وازدحام المكان يلجأ الأهالى للصلاة فى الشوارع والطرقات الاسفلتية والمناطق الزراعية المحيطة بدار المناسبات، وهو ما أثار استياء سكان القرية الذين طالبوا وزير الأوقاف بالتدخل للتوجيه باستكمال بناء المسجد وإنهاء معاناتهم.

ويقول حسن عبد العزيز أحمد مدرس من أهالى القرية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إنهم يتضررون من حفر أعمال البناء منذ 4 سنوات ويضطرون للصلاة فى دار مناسبات خاصة بالجمعية الخيرية التى لا تصلح لأداء الصلوات فيها، مؤكدا على أن أعمال الحفر ومواد البناء مهملة منذ سنوات دون تدخل من مديرية الأوقاف لحل تلك المشكلة.

وأضاف محمود عبدربه، فلاح، إنهم يعانون من إهمال أعمال الحفر العميقة التى تتسبب فى سقوط الماشية فيها ونفوقها بجانب تهديدها للأطفال حال السقوط فيها، حيث يناشد أهالى القرية المسئولين بسرعة التدخل لحل تلك المشكلة والتوجيه باستكمال الاعتمادات الخاصة ببناء المسجد فى أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم طرح المناقصة لإنشاء المسجد خلال 3 أشهر، وذلك بعد أن تم سحب المشروع من المقاول لعدم جديته، فطعن المقاول فى قرار السحب وأن المديرية فى انتظار صدور قرار قضائى بإعادة الطرح مرة أخرى للبدء فى العمل فى إنشاء المسجد فى أسرع وقت ممكن.



تضرر أهالى القرية من أعمال حفر المسجد



إهمال المسجد من 4 سنوات



جانب من المشكلة



أساسات المسجد المهجور



الأهالى يصلون فى الطرقات



جانب من صلاة الأهالى



استخدام جمعية خيرية كمسجد



الصلاة فى حديقة عامة



جانب من معاناة الأهالى



مطالب باستكمال المسجد