صحفى من رويترز: شرطة ميانمار دست لى الوثائق "السرية" للإيقاع بى

رويترز

قال صحفى من رويترز مسجون فى ميانمار أمام محكمة اليوم الاثنين إن الوثائق التى وُجهت له على أساسها اتهامات بخرق قانون أسرار الدولة دسها له رجل شرطة قام بتسليمها له دون أن يطلبها من أجل الإيقاع به . وأضاف أن هذا الرجل كذب على المحكمة بشأن ما حدث.

وفى رده على أسئلة الادعاء، أضاف وا لون (32 عاما)، الذى بدأ تقديم أدلته أمام محكمة فى شمال يانجون منذ الأسبوع الماضى، أنه التزم بالمعايير الصحفية فى تغطيته لمذبحة تعرض لها مسلمو الروهينجا العام الماضي.

ويحاكم وا لون وزميله فى رويترز كياو سوى أو (28 عاما) بموجب قانون الأسرار الرسمية الذى يعود لعهد الاستعمار فى قضية يُنظر إليها على أنها اختبار لحرية الصحافة فى ميانمار. ونفى كلاهما أنه مذنب وفى حالة إدانتهما يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وخلال جلسة عقدت اليوم الاثنين أكد وا لون مرارا أنه وزميله وقعا ضحية لمكيدة من الشرطة التى سلمتهما وثائق "دون طلب منهما" قبل دقائق من إلقاء القبض عليهما يوم 12 ديسمبر كانون الأول.

وقال وا لون إنه لم يطلع على الوثائق بشكل كامل قبل إلقاء القبض عليه وبالتالى لا يمكنه الحديث عن مضمونها. كما أكد أكثر من مرة عدم انتهاكه لقانون الإعلام فى ميانمار.

وقال وا لون للمحكمة "الوثائق التى عُثر عليها بحوزتى أعطاها لى الشرطى ناينج لين لنصب فخ لنا وإلقاء القبض علينا".

وفى شهادته قال ناينج لين قبل بدء المحاكمة إنه التقى مع الصحفيين بأحد المطاعم فى يوم 12 ديسمبر كانون الأول لكنه لم يسلمهما أى شيء. وقال وا لون أمام المحكمة اليوم الاثنين إن شهادة ناينج لين كاذبة.