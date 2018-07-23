"صحة الدقهلية": الشاب الذى عقر 3 من أسرته مصاب بهياج عصبى وتم صرف العلاج له

الدقهلية شريف الديب

كشف التقرير الطبى للشاب الذى عقر والدته وشقيقته وابنة عمه، وتم احتجازه داخل مستشفى الحيات بالمنصورة أن الشاب مصاب بحالة هياج عصبى والشعور بالصداع.

وأكد التقرير، على أن الشاب أصيب بعقر كلب منذ 10 ايام أسفل الركبة اليمنى بمنزله كونه يقوم بتربية الكلاب داخل منزله ولم يقوم الشاب بالتوجه إلى أى مستشفيى حكومى لاتخاذ اللازم وصرف العلاج له.

وبعد وصوله إلى المستشفى تم صرف علاج سعار الكلب احتياطيا تحسبا لظهور أى أعراض جديدة، وأنه تحت الملاحظة منذ دخوله وتبيين أنه عادى يأكل ويشرب ولا يوجد أى علامات كره للمياه والهواء وكثرة اللعاب .

يذكر بان تحفظت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على شاب لعقره والدته وشقيقته وابنة عمه، وذلك بعد تعرضه للعقر من كلب ضال منذ أسبوع، وتوجهت أسرة الشاب لمركز شرطة السنبلاوين وحررت محضرا بالواقعة.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بقيام محمد عبد العال عبد الحكيم 18 سنة عامل بعقر شقيقته شهد 14 سنة، ووالدته منيرة، وابنة عمه مريم، وأقرت الأم فى بلاغها أن نجلها عقرهم بعد تعرضه لنوبة سعار بسبب قيام كلب ضال بعقره منذ أسبوع

على الفور تم عرض الأسرة على مستشفى السنبلاوين وتم إعطاؤهم المصل والتحفظ على الشاب بمستشفى الحميات للعلاج.