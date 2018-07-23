شهود واقعة تعطيل مرور السلام: أحد المتهمين اتفق مع شخص على إنهاء الفحص بمقابل مادى

كتب عامر مصطفى

كشف أقوال شهود الاثبات فى واقعة التعدى على ضابط بمجمع مرور السلام، عن تعطيل العمل داخل المجمع والتعدى على أحد الضباط، بالسب والضرب، وكذلك سب وزارة الداخلية من قبل صاحب مقهى وعدد من أبنائه وآخرين، حيث وجهت النيابة لهم تهم التعدى على رجل مرور أثناء تأدية وظيفته، وكذلك إهانة هيئة عامة من هيئات الدولة بالسب والقول والإشارة، وتعطليهم مرفق عام من مرافق الدولة.

قال الشاهد الأول "أحمد.م"، 27 سنة، نقيب بالإدارة العامة لمرور القاهرة، ورئيس وحدة الفحص الفنى بمجمع مرور السلام، أنه وحال عمله بوحدة الفحص الفنى لمجمع تراخيص السلام أبصر المتهم الأول برفقة أحد المواطنين، ويتفق معه على إنهاء فحص السيارة مقابل مبلغ مالى، وبالتوجه لاستبيان أمرهما، وبسؤال المتهم عن تحقيق الشخصية أجاب بعدم حمله له، وطلب من المتهم الأول الانصراف من وحدة المرور.

وأضاف الشاهد الأول أن المتهم قام بالتعدى، وإحداث إصابته وتمزيق ملابسه الأميرية، وقام وباقى المتهمين بموالاة التعدى بالسب والشتم على "وزارة الداخلية" وإغلاق وحدة الفحص وتعطل العمل بها، محاولين مساعدة المتهم الأول على الهروب وتمكنا من ضبط المتهم، فيما قال الشاهد "رمضان.ر"، 52 سنة، سائق، أنه كان شاهداً على الواقعة وقرر بذات مضمون ما لا يخرج عن شهادة الشاهد الأول.

فيما جاءت أقوال الشاهد الثالث "محمد.ع"، عقيد شرطة، رئيس مجمع تراخيص مرور السلام سابقاً، بذات مضمون ما شهد به الشاهدان السابقان، مضيفاً أن سير العمل توقف بمجمع تراخيص السلام الذى يرأسه بذلك اليوم لمدة ساعة تقريباً عن العمل.

وكشفت تفاصيل إحالة صاحب مقهى وعدد من أبنائه وآخرين، الاتهامات الموجهة إليهم فى التعدى على رجل مرور أثناء تأدية وظيفته، وكذلك إهانة هيئة عامة من هيئات الدولة بالسب والقول والإشارة، وتعطليهم مرفق عام من مرافق الدولة، وذلك أثناء تواجدهم بوحدة مرور منطقة السلام.

وجاءت أسماء المتهمين فى أمر الإحالة وهم كل من، "عبد التواب،ح"، 55 سنة، صاحب مقهى، ونجله "محمد.ع"، 21 سنة، عامل، مقيم السلام، وابنته "منال.ع"، 34 سنة، ربة منزل، وابنته "دنيا.ع"، هاربة، و"شعبان.ف"، "محمد.أ"، 27 سنة، سايس جراج، 27 سنة، سائق، و"صباح.ح"، ربة منزل، لأنهم عطلوا عمداً مرفق عام "وحدة الفحص الفنى"، بمجمع تراخيص مرور السلام، كما أنهم قاموا باستعراض القوة، والعنف والتهديد على المجنى عليه "رمضان"ر".

وأضاف أمر الإحالة أن ما قام به المتهمون كان بقصد فرض السطوة، وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، كما تعدوا على أحد رجال الضبط وهو النقيب "أحمد.م"، أثناء تأدية وظيفته، وإصابة المجنى عليه "رمضان.ر"، باستخدام أداة مما تستخدم فى التعدى على الأشخاص.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أهانوا بالإشارة والقول والتهديد موظفاً عمومياً هو المجنى عليه "رمضان.ر"، أثناء تأدية وظيفته، كما أهانوا وسبوا بالقول هيئة من الهيئات العامة هى "وزارة الداخلية"، كما أحرزوا وحازوا بالذات والواسطة أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "حجر،عصا".