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الإثنين، 23 يوليه 2018 07:02 م
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شركة روسية: إنشاء محطة أوتوماتيكية قمرية مجهزة بنظام حفر فى المستقبل

الإثنين، 23 يوليه 2018 06:01 م
شركة روسية: إنشاء محطة أوتوماتيكية قمرية مجهزة بنظام حفر فى المستقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أعلن رئيس شركة (روسكوسموس) الروسية ديمترى روجوزين إمكانية إنشاء محطة أوتوماتيكية قمرية مجهزة بنظام حفر أرضى على عمق يصل إلى 4 أمتار فى روسيا فى المستقبل، حيث يقوم خريجو مركز (سيريوس) التعليمى بتطوير مثل هذه المحطة.

وقال روجوزين، أثناء زيارة المركز التعليمى (سيريوس) فى سوتشى اليوم "لقد شاهدت تقنيات مثيرة للاهتمام تتعلق بصنع آلة حفر فى القمر، وهذه فرصة لاستخدام الحفر التحتى إلى عمق يصل إلى 4 أمتار".

وأضاف أن مركز (سيريوس) سيشارك فى تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة لاستشعار الأرض عن بُعد وقياس الإشعاع.

يُذكر أن روسيا تخطط لإرسال محطة (لونا-27) إلى القمر فى عام 2022، كما سيتم تجهيزها بآلة الحفر، ولكن مع إمكانية الحفر فقط على عمق مترين، ومن المقرر إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة لتلاميذ مركز (سيريوس) للأطفال الموهوبين من محطة الفضاء الدولية وكذلك حملها على الصواريخ المرتبط بالأجهزة الأخرى.
يُشار إلى أنه تم إنشاء المركز التعليمى للأطفال الموهوبين (سيريوس) بناء على مبادرة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.


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بوتين

محطة أوتوماتيكية قمرية




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