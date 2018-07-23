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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:54 م
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سمكرى ينهى حياة عفشجى بـ 3 طعنات فى مشاجرة بعين شمس

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:55 م
سمكرى ينهى حياة عفشجى بـ 3 طعنات فى مشاجرة بعين شمس جثة - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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أنهى مالك ورشة سمكرة، حياة عفشجى، بمنطقة عين شمس، بأن سد له 3 طعنات نافذة أودت بحياته، وتبين أن مشادة نشبت بينهما بسبب تعدى المجنى عليه على السمكرى بالسب والشتم، وهو ما دفع السمكرى للتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض، وتم ضبط المتهم، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى عين شمس العام، تفيد استقبالها شخص مجهول الهوية، والذى توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر من الجهة اليسرى، وجرح قطعى بالفخذ الأيسر، وآخر بالبطن بالجانب الأيسر.
 
على الفور، انتقل رجال المباحث وتبين من خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن المجنى عليه "أحمد" وشهرته أحمد عفشة، ويعمل عفشجي بورش إصلاح السيارات الكائنة بالشارع الجديد، بمساكن عين شمس، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين  المجنى عليه و"جمال ع أ" 55 سنة، وشهرته "جمال السمكرى" مالك ورشة سمكرة بمحل الواقعة، والسابق اتهامه في 6 قضايا أخرهم "سرقة متنوعة"، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" والمقضى فيها بالحبس سنة، بسبب تعدى المجنى عليه على المتهم بالسب والشتم لقيام الأخير بمعايرته، حيث تطورت الى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا إصاباته.
 
وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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