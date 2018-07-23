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سكرتير عام المنوفية:فتح جميع أسواق الماشية مع إستمرار أعمال التحصين

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:49 م
سكرتير عام المنوفية:فتح جميع أسواق الماشية مع إستمرار أعمال التحصين تحصين الماشية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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قرر الدكتورأيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، إعادة فتح جميع أسواق الماشية بنطاق المحافظة، إعتباراً من الخميس القادم الموافق 26 يوليو2018، وذلك بعد التأكد من تحقيق المستهدف مع التأكيد على إستمرار أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى.

ووجه السكرتير العام، لمدير مديرية الطب البيطرى بضرورة إستمرار أعمال التحصين وتكثيف المرور على الأسواق بنطاق المحافظة، والتعامل الفورى مع حالات الإشتباه ومتابعة توافر كافة التحصينات والأمصال، موجهاً بمتابعة خطة التوعية وإرشاد الفلاحين والمربين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية من إنتشار الأمراض الوبائية المعدية وعلى سلامة المواطنين .

فيما أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، على إستمرار عمل لجان المتابعة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والتدابير المسبقة، ووضع آلية عمل للتعامل مع الحالات المصابة وتشجيع الفلاحين والمربين على سرعة تحصين الحيوانات، والإبلاغ عن الحالات المصابة والمشتبه فيها ، موضحاً إستمرار أعمال التحصين والترقيم والتسجيل بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أنه قد سبق وتم غلق جميع أسواق الماشية بنطاق المحافظة، بتاريخ 18 يوليو2018 كإجراء إحترازى لحين الإنتهاء من أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والجلد العقدى حفاظاً على الثروة الحيوانيه بالمحافظة.

 

 


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