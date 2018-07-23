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سقوط موظف بكهرباء سوهاج استولى على 2 مليون و750 ألف جنيه من 8 أشخاص

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:09 م
سقوط موظف بكهرباء سوهاج استولى على 2 مليون و750 ألف جنيه من 8 أشخاص حبس - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط فنى هندسة بكهرباء المراغة، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من 4 أشخاص بزعم توفير فرص عمل لهم بالكهرباء، وكذلك الإستيلاء على 2 مليون جنيه من 4 أشخاص آخرين، بزعم توظيفها فى تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية 10%.
 
 
ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد تقدم 8 ببلاغات متعددة إلى الإدارة، تفيد قيام موظف بهندسة كهرباء المراغة بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة والنصب عليهم ولم يقم بردها.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد والمقدم حسن الإمام  مفتش الإدارة، وبفحص الواقعة تبين قيام "ا. م.ع"، ويقيم بندر المراغة، بالإستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من 4 أشخاص، بزعم توفير فرص عمل لهم بقطاع الكهرباء، إلا أنه لم يف بوعده واستولى على المبلغ.
 
 
كما قام نفس المتهم، بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من 4 أشخاص بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية، مقابل أبارح شهرية بنسبة 10%، إلا أنه لم يفى بوعده، وأستولى على أصل المبلغ والأرباح، تم تحرير محضرا بالواقعة.
 
 
وبعرضه على النيابة، قرر المستشار مصطفى الرشيدى مدير نيابة المراغة، بإشراف المستشار أحمد حلمى المحام العام لنيابات شمال سوهاج، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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