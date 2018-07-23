سفر وعودة 1236 مصريا وليبيا و 216 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1236 مصريا وليبيا و216 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 985 إلى الجانب الليبى، بينهم 243 مصريا و742 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 251 بينهم 215 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 36 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 111 شاحنة محملة بالبضائع، وعودة 105 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.