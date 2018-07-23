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الإثنين، 23 يوليه 2018 05:21 م
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رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى نظيره السودانى

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:18 م
رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى نظيره السودانى الرئيس السيسى ونظيره السودانى
الخرطوم (أ ش أ)
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تسلم الرئيس السودانى عمر البشير رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أشاد خلالها بالمحادثات الإيجابية التى أجراها معه خلال زيارته إلى الخرطوم يوم الخميس الماضى.

وأكد السيسى فى رسالته، التى قام بتسلميها إلى الرئيس السودانى سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت، على العلاقات التاريخية ذات الجذور الوطيدة والممتدة التى تربط البلدين .. معربا عن تطلعه للمزيد من دعمها وتطويرها فى كافة المجالات من أجل رخاء وتقدم البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب الرئيس السيسى عن خالص شكره وتقديره لحسن الاستقبال والضيافة اللذين أحيط بهما خلال زيارته للخرطوم، متمنياً دوام الصحة والتوفيق للرئيس البشير وللشعب السودانى المزيد من الرقى والازدهار .

وقال السفير شلتوت - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - أن الرسالة ركزت أيضا على المحادثات التى جرت فى جوٍ من الود والتفاهم حول القضايا الثنائية والإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 


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