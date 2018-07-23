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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:55 م
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رئيس سلوفينيا يعلن عدم ترشيح أية شخصية لتولى رئاسة الوزراء

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:25 م
رئيس سلوفينيا يعلن عدم ترشيح أية شخصية لتولى رئاسة الوزراء رئيس سلوفينيا بوروت باهور
ليوبليانا (أ ش أ)
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أعلن رئيس سلوفينيا، بوروت باهور، اليوم الاثنين، عدم ترشيحه أى شخص لتولى رئاسة الوزراء فى البلاد فى ظل عدم حصول أى حزب على دعم الأغلبية فى البرلمان. ذكرت الخبر قناة "يورونيوز" الأوروبية.

ولم تتطرق القناة للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكانت سلوفينيا قد شهدت فى 3 يونيو الماضى انتخابات عامة فاز فيها الحزب الديمقراطى السلوفينى المناهض للهجرة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة لعدم دخول شركاء ائتلافيين آخرين. وطبقاً للتشريع فى سلوفينيا، يمكن للمشرعين ترشيح رئيس للوزراء خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن الحزب الديمقراطى السلوفينى اليمينى المناهض للمهاجرين الذى يقوده رئيس الوزارء الأسبق "يانيز يانشا" حصل على أكبر عدد من الأصوات وفاز بـ 25 مقعدًا فى البرلمان فى الانتخابات الأخيرة، لكن هذا العدد من المقاعد لا يكفى ليحكم البلاد بشكل منفرد. وكانت معظم الجماعات والأحزاب الأخرى استبعدوا تشكيل ائتلاف مع يانشا الذى تربطه علاقات وثيقة برئيس الوزراء المجرى "فيكتور أوربان" المناهض للهجرة.

 


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