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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل رئيس جامعة غينيا ـ كوناكرى لتوطيد التعاون

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:42 ص
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل رئيس جامعة غينيا ـ كوناكرى لتوطيد التعاون جانب من الزيارة
الإسكندرية- هناء أبو العز
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، السفير سوريبا كامارا سفير جمهورية غينيا كوناكرى بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية، لبحث توطيد أواصر التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين، واستعراض مستجدات التعاون خلال الفترة القادمة.

 

من جانبه، رحب الدكتور الكردى خلال اللقاء، بإرسال قافلة طبية إلى العاصمة كوناكرى خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك بناء على طلب السفير للقيام بتشخيص وعلاج وإجراء العمليات فى التخصصات الطبية المختلفة، كما أعلن الكردى أنه سيتم توجيه الدعوة لرئيس جامعة جمال عبد الناصر ـ بكوناكرى خلال شهر سبتمبر القادم لزيارة جامعة الإسكندرية، بهدف تفعيل التعاون بين الجامعتين، والاتفاق على فتح فرع للمكتب الهندسى لجامعة الإسكندرية بجامعة جمال عبد الناصر .

 

وقدم السفير الشكر لجامعة الإسكندرية، على التعاون المستمر والدعم الذى تقدمه فى المجالات العلمية والأكاديمية، وخاصة فى تخصصات الطب والهندسة والزراعة، فضلاً عن التعاون فى الأنشطة البحثية، وتقديم المنح الدراسية، مؤكداً على قيمة مصر وريادتها فى القارة الإفريقية.

 


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