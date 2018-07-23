رئيس الفلبين يتعهد بمواصلة الحرب على المخدرات "بلا هوادة"

رويترز

تعهد الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، اليوم الاثنين، خلال خطابه السنوى، بأن يستمر فى حربه على المخدرات وبأن تكون "بلا هوادة وقاسية" كما كانت من قبل.

وقتلت الشرطة أكثر من 4500 شخص يشتبه فى أنهم تجار ومتعاطون منذ تولى دوتيرتى السلطة فيما قتل آلاف آخرين على يد مسلحين مجهولين تقول السلطات إنهم حراس متطوعون أو أفراد من عصابات متنافسة.

ونفت الشرطة مزاعم جماعات حقوقية ومنتقدين للحملة عن أن بعض عمليات القتل كانت إعداما دون محاكمة. وتقول الشرطة إنها مضطرة لاستخدام القوة عندما يقاوم مشتبه بهم مسلحون الاعتقال بأساليب تتسم بالعنف.