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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:47 ص
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حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الإثنين، 23 يوليه 2018 08:18 ص
حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية.

 
وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، بتكثيف الحملات على الطرق برسائة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بعمل الأسبوع المرورى تحت مسمى القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.
 
 

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