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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:04 ص
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حماية نهر النيل تنفذ 5 قرارات إزالة تعديات وردم بزمام النيل فى الأقصر وقنا

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:00 ص
حماية نهر النيل تنفذ 5 قرارات إزالة تعديات وردم بزمام النيل فى الأقصر وقنا نهر النيل - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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واصلت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بقنا والأقصر، جهودها فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل العظيم سعيا لتحقيق الهدف المنشود "نيل بلا تعديات"، وذلك مع بداية الموجة العاشرة للإزالات طبقا لتوجيهات المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، وتحت اشراف المهندس محمد سعد الدين مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بقنا والأقصر.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تنفيذ (3) قرارات إزالة عبارة عن أحواش وأسوار بزمام تفتيش نيل الأقصر بناحية النواصر وهى من الإزالات الصارخة بمركز اسنا – محافظة الأقصر بإجمالى مسطح 443 م2، وكذلك تنفيذ (2) قرار إزالة عبارة عن ردم بمسطح 80م2 بزمام تفتيش نيل قنا – ناحية الحمر والجعافرة والهدايات – محافظة قنا.


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