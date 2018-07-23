حركة "الناصريين الأحرار" تنظم مسيرة بشوارع بيروت احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو

بيروت (أ ش أ)

نظمت حركة "الناصريين الأحرار" فى لبنان مسيرة جابت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، تم خلالها رفع أعلام الحركة وصور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وذلك احتفالا بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو 1952 .

وأكد الدكتور زياد العجوز رئيس مجلس قيادة الحركة – فى كلمة له خلال ندوة خاصة أقيمت لكوادر الحركة ببيروت، أن ثورة يوليو 1952 جاءت لنصرة الشعب المظلوم ضد نظام ظالم، ورفعت راية العروبة والحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة.

وأشار رئيس مجلس قيادة الحركة إلى أن القضية الفلسطينية ستظل هى قضية العرب الأولى .. قائلا "لن نستسلم لتهويدها وسنتمسك بحق الشعب الفلسطينى البطل بتحرير كامل تراب أرضه".

وتطرق العجوز إلى ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث دعا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى إلى أن يمارس صلاحياته بكل قوة وجرأة ووضوح وسنكون داعمين لمواقفه ولن نخذله.

وحذر رئيس حركة الناصريين الأحرار من تداعيات أية محاولات تستهدف إعاقة تشكيل الحكومة وإضعاف مقام رئاسة الحكومة أو إخضاعها.. مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه وسيتم التصدى له إذا تطلب الأمر.

وفى السياق ذاته أكدت حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) اللبنانية، أن مصر استطاعت أن تسقط كافة المخططات التى كانت تستهدف الأمة العربية، من تجزئة وتقسيم وفتن مذهبية، وكان يقوم على تنفيذها "عصابات جماعة الإخوان .

وأشارت الحركة – فى بيان لها اليوم بمناسبة ذكرى قيام ثورة 23 يوليو 1952 – إلى أنها تنظر دائما وأبدا إلى قوة وعزة وسيادة وكرامة مصر على أنها "الصخرة التى يرتكز عليها الأمن القومى العربى".. مؤكدة أن هذا الأمر يظهر بصورة واضحة وجلية من خلال "القيادة الحكيمة والحازمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى إدارة المرحلة التاريخية والمفصلية فى يومنا هذا " .

وأضافت الحركة أن القوات المسلحة المصرية هى "درع مصر ودرعنا التى انطلقت فى ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لتنهى حكم الاستبداد والتبعية للخارج".. مشيرة إلى أن الجيش المصرى يخوض اليوم "معارك الشرف فى مصرنا العظيمة من أجل القضاء على بؤر الإرهاب".

وقالت: "إن القوات المسلحة المصرية تحمى أبناء مصر من كل الأخطار الخارجية وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.. فلها منا كل الحب والتقدير، والسلام والرحمة على شهداء خير أجناد الأرض ".