حبس عصابة "طاطا" بتهمة الاتجار فى الهيروين بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة ثان مدينة نصر بحبس على 3 مسجلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى الهيروين وضبط بحوزتهم حقيبة يد حريمى، اعترفوا بسرقتها من مواطنة، واتجارهم فى الهيروين.

ومن خلال الفحص تبين أنهم كل من "مصطفى س م" 25 سنة، عاطل، وشهرته "طاطا"، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها "مخدرات"، و"توفيق ا م" 42 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 13 قضية آخرها "سلاح أبيض"، و"سمير س م" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 38 قضية آخرها "مخدرات"، وعثر بحوزتهم على حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى 200 جنيه، متعلقات شخصية خاصة بالمواطنة "مى م س" وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 7 جرامات، وسلاح أبيض "كتر".

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزتهم من إحدى السيدات أثناء سيرها بجوار محكمة مدينة نصر، بأسلوب "الخطف مترجلين"، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.