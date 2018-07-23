video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 01:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عصابة "طاطا" بتهمة الاتجار فى الهيروين بمدينة نصر

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:00 ص
حبس عصابة "طاطا" بتهمة الاتجار فى الهيروين بمدينة نصر مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة ثان مدينة نصر بحبس على 3 مسجلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى الهيروين وضبط بحوزتهم حقيبة يد حريمى، اعترفوا بسرقتها من مواطنة، واتجارهم فى الهيروين.

ومن خلال الفحص تبين أنهم كل من "مصطفى س م" 25 سنة، عاطل، وشهرته "طاطا"، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها "مخدرات"، و"توفيق ا م" 42 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 13 قضية آخرها "سلاح أبيض"، و"سمير س م" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 38 قضية آخرها "مخدرات"، وعثر بحوزتهم على حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى 200 جنيه، متعلقات شخصية خاصة بالمواطنة "مى م س" وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 7 جرامات، وسلاح أبيض "كتر".

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزتهم من إحدى السيدات أثناء سيرها بجوار محكمة مدينة نصر، بأسلوب "الخطف مترجلين"، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة العبور تقرر حبس 5 رجال أعمال لإدارتهم مصنع هيروين 4 أيام

مصدر أمنى: أصحاب مصنع هيروين العبور وراء بيع المخدرات على الطريق الإقليمى

حبس عاطل ضبط بحوزته 25 تذكرة هيروين بالحوامدية

اخبار الحوادث

مدينة نصر

حوادث مدينة نصر

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة