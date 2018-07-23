حبس صاحب ورشة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل عامل خلال مشاجرة بعين شمس

كتب ــ عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، بحبس صاحب ورشة سمكرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامه بقتل عامل بمنطقة عين شمس، كما صرحت بدفن جثة المجنى عليه بعد انتهاء الطب الشرعى من تشريحها لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

واتضح من معاينة النيابة العامة لجثة المجنى عليه، أنه شاب فى العقد الثالث من عمره، وأنه تعرض لطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى، بالإضافة إلى وجود جرح قطعى بالفخذ الأيسر وجرح آخر بالبطن بالجانب الأيسر.

وكانت تحقيقات النيابة، كشفت عن أن المتهم كان دائم الشجار مع المجنى عليه، حيث استفزه وعايره على خلفية تاركه لبلده وعمله فى القاهرة، وأضافت التحقيقات أن المتهم يوم الواقعة شاهد المجنى عليه يصلح إحدى السيارات، فحاول استفزازه كالعادة، ووجه اليه سيلا من السباب والشتائم، فما كان من المجنى عليه إلا أن رد عليه الشتائم، فأسرع المتهم إليه وانهال عليه ضربا باللكمات، واستل سكينا وطعنه عدة طعنات حتى أسقطه قتيلا.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارا من مستشفى عين شمس العام، يفيد باستقبالها جثة لشخص مجهول الهوية توفي إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسد، على الفور انتقل رجال المباحث، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى أن هوية المجنى عليه، حيث أتضح أنه يدعى "أحمد.م " عامل بإحدى بورش إصلاح السيارات بالشارع الجديد في مساكن عين شمس .

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"جمال ع" مالك ورشة سمكرة بمحل الواقعة، بسبب اعتداء المجنى عليه على المتهم بالسب والشتم لقيام الأخير بمعايرته، حيث تطورت المشادة إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالاعتداء على المجني عليه بالضرب مستخدما سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا إصاباته المشار إليها.

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.