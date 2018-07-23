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حبس "العالمى" أخطر مزور مستندات رسمية وأختام بروض الفرج

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:03 م
حبس "العالمى" أخطر مزور مستندات رسمية وأختام بروض الفرج المتهم
كتب ــ محمد إبراهيم
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أمرت نيابة العمرانية بحبس "خالد كمال" حاصل على دبلوم صنايع، والملقب بأخطر مزور محررات رسمية، وأختام حكومية فى البلاد، هارب من إجمالى أحكام 35 سنة حبس.

 

البداية وعلى طريقة فيلم "ابن القنصل" وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام "خالد كمال"، بنشاط النصب والتزوير فى مجال المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بقصد بيع أملاك الآخرين.

 

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة اللواء عاصم الداهش، عن صحة المعلومات، وأضافت أن المتهم هو "خالد كمال سليمان" وشهرته "العالمى" حاصل على دبلوم صنايع 48 سنة مقيم بدائرة روض الفرج، محكوم عليه هارب من 35 سنة سجن، سبق اتهامه فى قضايا تزوير ونصب.

 

وذكرت التحريات أن المتهم يعتبر أخطر مسجل تزوير مستندات رسمية وتقليد أختام، ويستخدم بتلك الأوراق المزورة فى نشاطه الإجرامى عن طريق بيع وشراء الشقق والفيلات والأراضى بموجب المستندات المزورة، منتحلا أسماء أشخاص آخرين بنطاقى القاهرة والجيزة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى ضابط مكافحة جرائم التزييف والتزوير، من ضبط المتهم بعد إعداد خطة أمنية حال تواجده فى دائرة قسم العمرانية، وبتفتيشه تم ضبط 14 توكيل رسمى عام قضايا، و3 صور قيد وفاة مزورين و3 صور طبق الأصل شهادات طلاق باسم المتهم مزورة، وإيصالات ايداعات بنكية بـ500 ألف جنيه، وعقود بيع سيارات، و صور بطاقات بأسماء مختلفة تحمل صورته و5 هواتف محمولة.

 

وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات، وأضاف أن رصيد حسابه البنكى  وممتلكاته وصلت 3 ملايين جنيه، متحصلات جرائمه خلال الفترة السابقة، وتحرر محضر رقم 8979 جنح العمرانية لسنة 2018، وأحيل المتهم إلى النيابة لتولى التحقيق.


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