تنفيذ 860 حكم وضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا، منها 612 حكمًا جزئيا، و170 حكم غرامات، و41 حكم مستأنف و35 حكم مخالفات، هاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 12300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.