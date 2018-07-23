تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
التعليم: إجراء "إنترفيو" للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
بدء المرحلة الثانية من التنسيق اليوم بحد أدنى 78.05% للعلمى و69.51% للأدبى
تنسيق الجامعات
المصرية للجملة: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
لجنة الفتوى توضح أصناف الناس من حيث المواقيت المكانية للحج
مجمع البحوث الإسلامية
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات
تقديم التظلمات
الصحة: حصول الأطفال على تطعيم شلل الأطفال الجديد بسرنجات ذاتية التدمير
تطعيم بسرنجات ذاتية التدمير
غدًا.. بدء حجز المرحلة الثانية لمشروع سكن مصر بـ8 مدن جديدة
سكن مصر
لطلاب المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة بالطب البيطرى والتمريض والهندسة والحاسبات
طلبة الثانوية العامة
فيديو وصور.. 15 معلومة عن محطة كهرباء البرلس التى سيفتتحها الرئيس غدًا
محطة كهرباء البرلس
غداً.. بدء الحجز ودفع المقدمات لأكثر من 20 ألف وحدة بمشروع "سكن مصر"
مشروع سكن مصر
الإسكان: 9٫7 مليون زيارة للموقع الإلكترونى لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
البيئة تواصل حملات التفتيش بفروعها الإقليمية وتتخذ إجراءات ضد المخالفين
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
"الزراعة" :فتح أسواق جديدة لشتلات العنب المصرى فى المغرب والطماطم بكندا
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعات الإسكندرية والمنوفية والمصرية للتعلم الإلكترونى
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
"الزراعة" تصدر إجراءات إرشادية بشأن طرق التسميد والرى لزيادة إنتاج الزيتون
إنتاج الزيتون
غرة ذى الحجة 12 أغسطس..
البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء
التعليم العالى: 10 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بمرحلة التنسيق الثانية حتى الآن
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة
حالة الطقس
وزير القوى العاملة يحذر من السفر بتأشيرة سياحية للبحث عن عمل
محمد سعفان وزير القوى العاملة
التعليم العالى: إرسال كشوف الطلاب النهائية للكليات عقب تحويلات تقليل الاغتراب
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
صور.. إعلانات مقابر على سور مستشفى المطرية والقمامة ومياه الصرف فى كل مكان
إعلانات المقابر على أسوار مستشفى المطرية
نقيب الصيادلة: الصحة ألزمت الموزعين سحب الأدوية المحتوية على "فالسارتان"
الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة
المترو يعلن تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق لارتفاع الحرارة
تخفيض سرعة المترو
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