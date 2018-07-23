تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

تنسيق الجامعات

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

مجمع البحوث الإسلامية

تقديم التظلمات

تطعيم بسرنجات ذاتية التدمير

سكن مصر

طلبة الثانوية العامة

محطة كهرباء البرلس

مشروع سكن مصر

العاصمة الإدارية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

إنتاج الزيتون

غرة ذى الحجة 12 أغسطس..



البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

حالة الطقس

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى







إعلانات المقابر على أسوار مستشفى المطرية

الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة





تخفيض سرعة المترو