تعاون بين "صحة القليوبية" والمستشفيات الجامعية للقضاء على قوائم الانتظار

القليوبية إبراهيم سالم

اجتمع الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مع كل من الدكتور حسام عبد العظيم رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، والدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحى بالقليوبية، ذلك لوضع خطة تطوير القطاع الصحى بالمحافظة، وإنهاء قوائم الانتظار.

وأكد الطباخ، أن هذا الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى جراحة القلب والمفاصل وزرع القوقعة، وزرع القرنية وجميع العمليات الحراجية الأخرى.