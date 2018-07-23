"تضامن القليوبية": عزل مجلس إدارة جمعية رعاية الطلبة لمخالفات مالية

وأوضحت وكيل تضامن القليوبية فى بيان أن تقرير فحص أعمال جمعية رعاية طلبة المدارس بالقليوبية تضمن العديد من المخالفات ما تسبب في عزل مجلس إدارتها بقرار محافظ القليوبية رقم 226 لسنة 2016 وتعيين مفوض على الجمعية لمدة ثلاثة أشهر حيث أن الجمعية ذات نفع عام.

وأضافت أن المديرية قامت بمخاطبة كافة الجهات المتعاملة مع الجمعية بعدم التعامل مع المجلس المعزول حيث أنه مجلس غيرذى صفة وقام بالاستيلاء على الجمعية دون سند قانونى فى عهد فوزى القاضى وكيل الوزارة السابق.

وذكرت طنطاوى أن مجلس الإدارة المعزول تمت إحالته إلى النيابة العامة بكتاب المديرية إدارة الشئون القانونية برقم 1269 +65 فى 28 أغسطس عام 2017 لكن المجلس المعزول قام بالاستيلاء على مقر الجمعية دون سند قانونى بمساعدة بعض العاملين بالإدارة الاجتماعية ببنها التابع لها الجمعية.

وكشفت طنطاوى أن المجلس المعزول حاول رشوتها بعرض بحصولها على شقة مقابل التغاضي عن المخالفات وغلق هذا الملف تماما والعدول عن تنفيذ قرار الوزيرة وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية وعندما رفضت شرع في نشر افتراءات وأكاذيب على بعض المواقع والفيس بوك من شأنها تشويه سمعتها بل وصل الأمر إلى إرسال رسائل تهديد عبر هاتفها المحمول للضغط عليها وارهابها فقامت بتحرير محاضر بذلك لاتخاذ اللازم قانونا وأرسلت مذكرة للوزيرة تضمنت كافة المخالفات والرد على الأكاذيب المنشورة باحدى المواقع .