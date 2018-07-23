تخصيص موقف وتسعيرة موحدة للتكاتك بقرية البرجاية بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

خصصت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، موقفا للتكاتك بقرية البرجاية، حفاظاً على المنظر العام وللقضاء على المواقف العشوائية للتكاتك والتى كانت سبباً فى العديد من الحوادث.

قال محمد سيد رئيس المركز، إنه تم تحديد موقف للتكاتك وتحديد تعريفة له 3 جنيهات للفرد، وترقيم التكاتك لتسهيل وتيسير حركة المرور، وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار الاستجابة لرغبات المواطنين والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

ولفت رئيس المدينة، إلى جهود الوحدة المحلية للعمل على القضاء على عشوائيات مواقف التكاتك بالقرية، ومنع السير العشوائى الذى يؤثر على حركة وإنسانية المرور بالشوارع.