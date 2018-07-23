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الإثنين، 23 يوليه 2018 02:57 م
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تخصيص أرض لإقامة قصر ثقافة بمركز ههيا فى الشرقية

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:09 م
تخصيص أرض لإقامة قصر ثقافة بمركز ههيا فى الشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، القرار رقم ٨٣٥١ لسنة 2018، بتجنيب قطعة أرض على مساحة ١٨٣٧.٧متر مربع، أملاك دولة، ملك رئاسة مركز ومدينة ههيا، بشارع أحمد عرابى بمدينة ههيا، بجوار محكمة ههيا، لإقامة قصر ثقافة عليها، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى بناء وتشييد قصور الثقافة بمختلف ومراكز ومدن المحافظة .

وأضاف محافظ الشرقية فى بيان له، أن هذا القرار يأتى بعد الإطلاع على قانون رقم 43/ 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وﻻئحته التنفيذية وتعديلاتهما، وللمساهمة فى توفير الأراضى اللازمة لإقامة قصور ثقافة عليها لخدمة أبناء المحافظة .

أوضح المحافظ أن حدود قطعة الأرض كالأتى :الحد البحرى: مبنى محكمة ههيا الكلية بطول ٣٢م والحد القبلى: صوامع تخزين غلال ههيا وفضاء أملاك دولة بطول ٣٤.١م والحد الشرقى: صوامع تخزين غلال ههيا بطول ٥٦.٧م والحد الغربى:شارع احمد عرابى ثم سكك حديد ههيا الزقازيق بطول ٥٥.٦م .

 

 

 


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