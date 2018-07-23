تحقيقات النيابة: المتهم بتصنيع الأسلحة بأوسيم حول طبنجات الصوت لأسلحة حية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة أوسيم، أن المتهم بتصنيع الأسلحة بدائرة القسم كان يقوم بتحويل طبنجات الصوت إلى أسلحة حية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن مباحث أوسيم تمكنت من القبض على حداد يدعى "محمود.س" متهم بتصنيع الأسلحة النارية، واعترف أنه استغل عمله وامتلاكه أدوات اللحام فى تصنيع الأسلحة النارية الخرطوش، بالإضافة إلى إصلاح الأسلحة والبنادق، وتحويله الطبنجات الصوت إلى أسلحة حية، حيث يمارس نشاطه داخل مسكنه، ويتردد عليه عملاؤه لبيع الأسلحة لهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم ضبط المتهم وبحوزته 3 طبنجات معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، وبندقية خرطوش، و7 طبنجات صوت، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية المعدة للتصنيع، وأدوات تستخدم فى تصنيعها، وحرر محضر بالواقعة.

وقرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتصنيع والاتجار فى الاسلحة بمنطقة أوسيم.