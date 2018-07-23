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الإثنين، 23 يوليه 2018 11:30 ص
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تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنيا

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:38 ص
تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنيا حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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تمكنت إدارة المرور بالمنيا من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية خلال حملات مكثفة شنتها إدارة المرور لضبط المخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن لضبط المخالفين لأنظمة وقواعد السير والتأكد من استيفاء السائق والمركبة للاشتراطات المطلوبة "الأمن والسلامة".

وجاء ذلك لخفض معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها بنطاق المحافظة وتفعيل دور الرادار وخاصة على الطرق الصحروايه "الغربي – الشرقي – الجيش" ومراعاة توعيه سائقى السيارات بتقليل السرعات خوفا على حياة السائقين والمواطنين والالتزام بالتعريفة المقررة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 6337 مخالفة مرورية متنوعة.

 

 

 


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