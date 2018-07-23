تحرير 1672 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1672 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1672 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و285 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 34950 جنيها وسحب 35 دراجة نارية وحجز 15 دراجات.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 43 رخصة وتحصيل 4250 جنيها غرامة.