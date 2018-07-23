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الإثنين، 23 يوليه 2018 05:19 م
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تحرير 1042 مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة بمطروح

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:11 م
تحرير 1042 مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة بمطروح حملة مرورية -أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 1042 مخالفة مرورية، وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات فورية، وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
 
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 160 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
كما تم أخذ عينات عشوائية من 30 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 4 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات، بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

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