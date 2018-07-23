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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:38 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية ، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلتى الخطوط التركية رقم 691، 693، المتجهتين إلى اسطنبول، تأخر اقلاعهما عن الموعد المقرر بجدول التشغيل، لأكثر من ساعة بسبب أعمال التشغيل.

وأضافت المصادر،: تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا رقم 453، ورحلة الخطوط السعودية رقم 314 المتجهة إلى جدة، ورحلة طيران نسما 170 المتجهة ايضا إلى جدة، بسبب أعمال الصيانة وظروف تشغيل كل رحلة على حدة.

 

 

 

 


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