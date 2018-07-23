بيان الداخلية: الإفراج عن 2391 من نزلاء السجون من بينهم 683 غارم وغارمة

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 2391 من نزلاء السجون من بينهم 683 غارم وغارمة تفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

وقالت الداخلية، فى بيان أمنى منذ قليل، إنه تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره رقم (334/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2018، تم الإفراج عن عدد (683) غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.

كما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة..حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1626) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (765) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.