video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار جزء من سقف قسم الأشعة بمستشفى طوخ

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:15 م
انهيار جزء من سقف قسم الأشعة بمستشفى طوخ انهيار سقف - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

شهد قسم الأشعة بمستشفى طوخ المركزى ، انهيار جزء من السقف مما تسبب فى غلق المستشفى القسم لحين نقله إلى حميات طوخ .

تلقى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بلاغا من مستشفى طوخ المركزى بانهيار جزء من السقف الخاص بقسم الأشعة والذى يعمل حاليا بمكان المستشفى القديم بعد نقل معظم الأقسام إلى المركز الطبى بالمدينة ومراكز بالقرى المجاورة .

انتقل الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى وتبين تساقط جزء من السقف على سرير ومكتب بالقسم فقط دون تأثر جهاز الاشعة ، تم اغلاق القسم لحين نقل الجهاز حرصا على حياة المرضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ القليوبية يشهد حفل اليوبيل الفضى الكهنوتى للأب يونان شحاتة

صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة كفر شكر ويشدد على احترام المواطن

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة