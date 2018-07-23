انهيار جزء من سقف قسم الأشعة بمستشفى طوخ

شهد قسم الأشعة بمستشفى طوخ المركزى ، انهيار جزء من السقف مما تسبب فى غلق المستشفى القسم لحين نقله إلى حميات طوخ .

تلقى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بلاغا من مستشفى طوخ المركزى بانهيار جزء من السقف الخاص بقسم الأشعة والذى يعمل حاليا بمكان المستشفى القديم بعد نقل معظم الأقسام إلى المركز الطبى بالمدينة ومراكز بالقرى المجاورة .

انتقل الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى وتبين تساقط جزء من السقف على سرير ومكتب بالقسم فقط دون تأثر جهاز الاشعة ، تم اغلاق القسم لحين نقل الجهاز حرصا على حياة المرضى.